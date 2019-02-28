Rize'de yarın okullar tatil mi? 1 Mart'ta Rize'de okullar tatil mi?

Rize'de yoğun kar yağışı sürüyor. Ülkemizin bazı bölgeleri yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ya da ilçelerde eğitime bir günlüğüne ara veriliyor. Rize'de yaşayan öğrenci ve veliler kar yağışının ardından Rize'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Mart'ta Rize'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle Rize'de yaşayan vatandaşlar okulların kar tatili olup olmayacağını merak ediyordu. Valilikten yapılan açıklamaya göre İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi. Rize'de, etkili kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

İKİZDERE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesi ile bağlı köylerinde, taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

DİĞER İLÇELERDE TATİL VAR MI?

Henüz Rize Valiliği'nden diğer ilçelerle ilgili bir tatil olup olmayacağına dair açıklamada bulunmadı.