Sağlık Bakanı Koca açıkladı: O ürünlerde tuz ve şeker kullanımı azaltılacak Sağlık Bakanı Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak." dedi. Ayrıntılar gelecek... TÜM MANŞETLER