Sağlık Bakanı Koca açıkladı: O ürünlerde tuz ve şeker kullanımı azaltılacak

Sağlık Bakanı Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Sağlık Bakanı Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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