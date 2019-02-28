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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 11:56

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: O ürünlerde tuz ve şeker kullanımı azaltılacak

Sağlık Bakanı Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak." dedi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! O ürünlerde...

Sağlık Bakanı Koca, "Lokantacı ve pastacılarla imzalayacağımız protokolle her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı ise yüzde 5 azaltılacak." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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