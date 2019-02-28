Hükümetten tanzim satış duyurusu: 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tanzim satış) Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zaman marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Tanzim satış) Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zaman marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz."



"(Su ürünleri yetiştiriciliği) Bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle yetiştirici sayısı bin 245'ten 2 bin 286'ya, üretimimiz 61 bin tondan 315 bin tona yükseldi. İhracatımız 97 milyon dolardan 953 milyon dolara geldi. Bu yıl hedefimiz 1,1 milyar dolar. Bugün Türkiye 85 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. Su ürünleri yetiştiricileri desteklerimizi de 1 Mart Cuma akşamı ödüyor olacağız. Bunun da toplamı 53 milyon lira."



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