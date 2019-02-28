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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 12:23

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "" oldu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesine yönelik kanun 'de yayımlandı.

O üniversitenin adı değişti!

'de yer alan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"nin adı "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" şeklinde değiştirildi.



Söz konusu değişiklik ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile ilgili mevzuatta Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıflar Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılmış sayılacak.

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