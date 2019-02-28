Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.02.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 12:20

Emine Erdoğan'dan paylaşımı

postmodern darbesinin 22. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "28 Şubat'ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın." dedi.

Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, "'ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın." değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "28 Şubat'ı unutmayalım ki bir daha ülkemizde temel insan haklarını ihlal eden, kadınlarımızın, gençlerimizin geleceklerini ellerinden alan, demokrasimize kasteden böylesi karanlık süreçler yaşanmasın." ifadesini kullandı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriEmine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar