28 Şubat zihniyeti pusuda bekliyor

Tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın toplumda açtığı derin yaralar hala taptaze. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun "28 Şubat bin yıl sürecek" sözü hiç unutulmadı. Rejim ve başörtüsü tartışmalarıyla zulmedilen nice insan hafızasındaki yerini koruyor.



HALİS CAN (38): Konya'da İmam Hatip Lisesi öğrencisiydim. Başörtülü kız öğrenciler okula alınmıyordu, demokratik hakkımızı kullanarak gösterilere katıldık. 17 yaşında cezaevine atıldım. Liseden atıldım. 28 Şubat, zararları ve etkileri 80 ihtilalinden daha güçlü bir darbe. Bu psikolojik darbe insanlardaki değerlerine ve inançlarına olan güven duygusunu zayıflattı. Şimdi İmam Hatip mezunu Cumhurbaşkanımız var. Onun sayesinde birçok hak ve özgürlükler gerçekleşti. Kazanımlara sahip çıkmalıyız, 28 Şubat zihniyeti farklı kimlikle pusuda. Ülkemiz içerisinde halen eline fırsat geçtiği zaman bu kazanımları ortadan kaldırma hevesinde insanlar var.

CAN ÖZBİLEN (48): 28 Şubat öncesinde İslamcı siyasi davadan cüzzi bir ceza almıştık. 28 Şubat'la cezalarımız müebbet ve idam cezalarına çevrildi. Başörtüsü için yürüyenlere 15 yıl cezalar verdiler. O din düşmanlığı yapılan 28 Şubat döneminden başörtüsü serbestliğine gelinen bu döneme dört elle sahip çıkılmalı. 28 Şubatlar'ın etkisi kalmadı gibi gözükebilir fakat ellerine ilk fırsat geçtiğinde Türkiye'de Allah diyene terörist muamelesi yaparlar. Önümüzdeki seçim sadece yerel seçim değil. 28 Şubatçı güçlerin fırsat kolladığı seçim. Yeni 28 Şubatlar yaşanmasın diye davaya sahip çıkılmalı.