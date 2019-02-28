Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Altun, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz'daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.