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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 15:36

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'tan mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ", halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini ’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. Millet iradesi ilelebet payidar kalacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Altun, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 'daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.

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