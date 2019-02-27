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tutuklandı

Zahide Üner tutuklandı

FETÖ yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olan ve 'nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli , adliyeye sevkedildi. Mahkeme Üner'in tutuklanmasına karar verdi.

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