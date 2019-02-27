FETÖ yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olan ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zahide Üner, adliyeye sevkedildi. Mahkeme Üner'in tutuklanmasına karar verdi.