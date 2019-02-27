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’den 4 önemli uyarı

Bahçeli’den 4 önemli uyarı
MHP lideri , seçimlere sayılı günler kala partisine uyarılarda bulundu: "Zillet ittifakının kirli yüzünü gösterin. Cumhur İttifakı ruhuyla hareket edin. Telefonlarınızı 24 saat vatandaşa açık tutun. Marka şehirlerin projelerimizle oluşacağını anlatın."

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