MHP lideri Bahçeli, seçimlere sayılı günler kala partisine uyarılarda bulundu: "Zillet ittifakının kirli yüzünü gösterin. Cumhur İttifakı ruhuyla hareket edin. Telefonlarınızı 24 saat vatandaşa açık tutun. Marka şehirlerin projelerimizle oluşacağını anlatın."
- Güncel
- 27.02.2019
- Gazete
Bahçeli’den 4 önemli uyarı
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