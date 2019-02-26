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  • Son Güncelleme: 27.02.2019 02:59

Son dakika: 'da çok feci ! Araç bu hale geldi

'nun Ünye ilçesindeki trafik sında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Araç bu hale geldi...

Ünye'den istikametine gitmekte olan (41) yönetimindeki 52 LH 863 plakalı araç ile aynı yönde seyreden Erdem H. (39) idaresindeki 52 LF 104 plakalı otomobil, Gölevi Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

da sürücü Tamer Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Erdem H. ile aynı araçta bulunan Ferhat Y. (42) yaralandı. Kaya'nın cesedi, Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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