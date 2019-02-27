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  • Son Güncelleme: 27.02.2019 11:52

Başkan Erdoğan dan paylaştı: Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıya

Başkan ,  hesabından ile "" diye tanımladığı ittifak arasındaki farkı ortaya koyan bir görsel paylaşarak, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Başkan , Twitter hesabından ile "" şeklinde tanımladığı ittifakın kıyaslandığı bir görsel paylaştı. Görselde, Erdoğan'ın, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır." sözlerine yer verildi.

SADECE MİLLETİN HİZMETİNE TALİPTİR
Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurulduğu ve milletin emrinde, hak ve hakikatin savunucusu, zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olduğu vurgulanan görselde bu ittifak için, "Pazara kadar değil mezara kadardır. Sadece milletin hizmetine taliptir." ifadelerine yer verildi.

KANDİL'İN VE PENSİLVANYA'NIN GÜDÜMÜNDEDİR
Görselin "zillet ittifakı" başlıklı kısmında ise, bu ittifakın gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin, çıkar hesaplarının ürünü olduğu savunularak şu ifadeler kullanıldı:

"Kandil'in ve Pensilvanya'nın güdümündedir. Yalan, iftira, hakaret, inkar dillerinden düşmez. Mazluma hoyrat, zalime müşfiktir. Kirli ilişkiler bitene, çıkarlar çatışıncaya kadardır. Amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımaktır."

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