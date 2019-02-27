Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Son dakika: Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
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