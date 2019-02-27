

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle karşıladı. İki lider başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi. Itno, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

"İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET HACMİNİ ARTIRMA KARARI ALDIK"

Dört anlaşma imzaladık. Özel sektörümüzü ticarette teşvik ediyoruz. THY'nin Çad seferleri haftada 3'e çıkacak. İki ülke arasında ticaret hacmini artırma kararı aldık. Yüzlerce Çadlı öğrencilere burs imkanı sunuyoruz. Ülkemiz Çadlı öğrencileirn en çok eğitim gördüğü ülkelerden bir tanesi.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeleyi de ele aldık. FETÖ ile mücadelede verdiği destek ile Çad örnek dostluk sergiledi. Çad ve Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun açıklamaları şöyle;

- İşbirliği için ortak irade var

- Mevcut potansiyelin farkındayız

- Önemli alanlarda işbirliği anlaşmamız mevcut

- Türkiye'nin askeri alanda büyük deneyimi var



- Sayın Cumhurbaşkanı'na mutlu yıllar dilerim.