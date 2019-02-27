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  • Son Güncelleme: 27.02.2019 18:51

Bakan 'tan Erbakan mesajı

, 8 yıl önce hayatını kaybeden 'ı andı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, Erbakan için 'büyük dava adamı' vurgusu yaptı.

Bakan Albayrak'tan Erbakan mesajı

, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden 'ı unutmadı.

"BÜYÜK DAVA ADAMI"
Bakan Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Erbakan hakkında açıklama yaptı. Necettin Erbakan'ı anan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8. vefat yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Vefatının 8. yıl dönümünde büyük dava ve siyaset adamı Necmettin Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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