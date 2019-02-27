Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden Necmettin Erbakan'ı unutmadı.
"BÜYÜK DAVA ADAMI"
Bakan Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Erbakan hakkında açıklama yaptı. Necettin Erbakan'ı anan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8. vefat yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.
Bakan Albayrak mesajında, "Vefatının 8. yıl dönümünde büyük dava ve siyaset adamı Necmettin Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
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