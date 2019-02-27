Çad Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan tarafından böyle karşılandı

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Idriss Deby'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Karşılamada iki ülkenin resmi marşları okundu.

Karşılama töreninin ardından, İki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başbaşa bir görüşme yapacak. Daha sonra yapılacak olan heyetler arası görüşmenin ardından ise iki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.