Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.02.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 18:50

Çad Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan tarafından böyle karşılandı

Son dakika... , Başkan 'ın daveti üzerine 'ya geldi.  Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Idriss Deby’i 'nde düzenlenen karşıladı. Karşılamada iki ülkenin resmi marşları okundu.

Çad Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan tarafından böyle karşılandı

, Başkan 'ın daveti üzerine 'ya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Idriss Deby'i 'nde düzenlenen karşıladı. Karşılamada iki ülkenin resmi marşları okundu.

Karşılama töreninin ardından, İki lider Cumhurbaşkanlığı 'nde başbaşa bir görüşme yapacak. Daha sonra yapılacak olan heyetler arası görüşmenin ardından ise iki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriÇad Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan tarafından böyle karşılandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar