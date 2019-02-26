Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Esenboğa Havalimanına 17.14'te inen Cumhurbaşkanı İtno'yu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı.
İdriss Deby İtno, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
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