Kanser tedavisi gören ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, 69 yaşında vefat etti. Arman, 2 Şubat'tan beri İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Usta oyuncu için bugün İstanbul'da Atlas Sineması'nda tören düzenleneceği duyuruldu. Hem bir jön, hem de bir sinema emekçisi olan Aytaç Arman, Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü "Gece Yolculuğu" filmindeki performansıyla kazanmıştı.
- Güncel
- 27.02.2019
- Gazete
Aytaç Arman hayatını kaybetti
- YÖK'ten flaş 'yetki paylaşımı' kararı
- Ek sefer yapacak otobüs kalmadı
- Yıldırım Twitter'dan paylaştı: Hayırlı uğurlu olsun
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.