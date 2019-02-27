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hayatını kaybetti

Bir yıldız daha kaydı
tedavisi gören ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu , 69 yaşında vefat etti. Arman, 2 Şubat'tan beri Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Usta oyuncu için bugün İstanbul'da Atlas Sineması'nda tören düzenleneceği duyuruldu. Hem bir jön, hem de bir sinema emekçisi olan Aytaç Arman, Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü "Gece Yolculuğu" filmindeki performansıyla kazanmıştı.

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