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Çifte standarttır ikiyüzlülüktür

Çifte standarttır ikiyüzlülüktür
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, D'nin 'den çekilme süreciyle ilgili, "Farklı tutumlar ABD'nin stratejisinin olmadığının göstergesidir" diye konuştu. 'da düzenlenen AB-Arap Birliği Zirvesi konusunda ise "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" dedi.

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