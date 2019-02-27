Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili, "Farklı tutumlar ABD'nin stratejisinin olmadığının göstergesidir" diye konuştu. Mısır'da düzenlenen AB-Arap Birliği Zirvesi konusunda ise "Tüm AB liderliğinin gidip de Sisi ile aynı yerde olması çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" dedi.
- Güncel
- 27.02.2019
- Gazete
Çifte standarttır ikiyüzlülüktür
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