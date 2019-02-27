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'nı karıştıran olay: , 321 bin 985 lirayı zimmetine geçirdi...

’nda çalışan vezne görevlisi , 321 bin 985 lirayı zimmetine geçirdi. Skandal kasa sayımında patlak verdi. Şüpheli cezaevine gönderildi. Babası ise paranın tamamını ödedi.

Adlİ vaka
'nda yaşanan hırsızlık, herkesi şaşkına çevirdi. Skandal adliye veznesinden sorumlu müdürün değişmesinden sonra patlak verdi. Yeni gelen müdür, kasalarda sayım yapmak istedi. 2 numaralı veznede sorumlu olarak görev yapan 'in Ocak ayında yapılan kasa sayımında, ayrıntılı kasa bakiyesi ile bankadaki emanet hesabı bakiyesi arasında 321 bin 985 TL'lik fark bulunduğu tespit edildi.



12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Polis tarafından masasında gözaltına alınan vezne sorumlusu Sezgin, yıllardır görev yaptığı adliyede bu kez şüpheli olarak savcının karşısına geçti. Sezgin, 321 bin 983 lirayı zimmetine geçirdiğini itiraf etti. "Zararı karşılamaya hazırım" dedi. Ancak şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göksenin Sezgin'in babası ise soruşturma aşamasında, kızının zimmetine geçirdiği paranın tamamını ödedi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Göksenin Sezgin hakkında 'görevi nedeniyle kendisine devredilen malı zimmetine geçirme' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

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