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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 13:56

'nin Belediye Başkan adayı 'ın adaylığı düşürüldü

'den 31 Mart 2019'daki de Belediye Başkan adayı olan 'ın adaylığı düşürüldü. İl Seçim Kurulu, AK Parti'den gelen itirazı değerlendirerek hakkında verilen mahkumiyet kararlarını gerekçe gösterip adaylığın düşürülmesine karar verdi.

CHP'ye Bodrum'da şok! Adaylığı düşürüldü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () Belediye Başkan Adayı 'ın adaylığı İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Muğla Seçim Kurulu, Saruhan'ın daha önce aldığı toplam cezalar açısından "seçilme yeterliliğine haiz olmadığı" gerekçesiyle adaylığını reddetti. Karar, ilgililere tebliğ edildi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, AA muhabirine, "Hukuki süreç devam ediyor. YSK'nin kararını bekliyoruz. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ümit ediyoruz." dedi.

Karahan, kararın erteleneceğine inandıklarını belirterek, aksi takdirde CHP'den başka bir aday çıkartıp yola devam edeceklerini kaydetti.

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