Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa Konseyi Binası önündeki eylemi hakkında şu açıklamayı yaptı:

Terör örgütü PKK unsurlarının Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarını da kullanarak düzenlediği gösteriler hakkında Avrupalı muhataplarımıza gerekli uyarılarda bulunmuş ve gösterilerin şiddet potansiyeline dikkat çekmiştik.

Son olarak PKK yanlılarının Strazburg'da Avrupa Konseyi Agora binası önünde 25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylem, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Terörizm propagandası niteliğindeki bu tür eylemlere izin verilmesini kınıyoruz.