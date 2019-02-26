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  • 26.02.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 16:33

Hocalı şehitlerini andı

Albayrak, 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı'da Ermeniler tarafından yapılan katliamla ilgili bir paylaşımda bulundu.

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