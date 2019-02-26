Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"27 yıl önce bugün, Hocalı'da insanlığın gözleri önünde katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."
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