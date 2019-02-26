İsrail asıllı Fransız Gilbert Chikli, azılı bir sahtekardı. 2015'te Fransız bakan Jean-Yves Le Drian'ın plastik maskesini taktı. Zengin isimlere video konferans ile bağlandı. Fransız gazetecileri teröristlerden kurtarma yalanıyla 40 ülkeden 150 milyoneri dolandırdı. İşadamı İnan Kıraç da 4.1 milyon Euro kaptırdı. Chikli'nin 2017'de Ukrayna'da tutuklandığı açıklandı. Ancak işin aslı başkaydı.
LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR
Fransa, Chikli'yi 2015'te 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak dolandırıcı İsrail'e kaçtı. İsrail, vatandaşlarını iade etmediği için Fransa bir şey yapamadı. Chikli, 2017'de gittiği Ukrayna'da yakalandı. Azılı hırsız Fransa'ya gönderilirken uçakla İsrail'e kaçırdı. Chikli'nin Tel Aviv'de 3 milyon dolarlık villada lüks içinde yaşadığı ortaya çıktı.
MOSSAD PARMAĞI FRANSA'DAN
İsrail'e kaçırılan Gilbert Chikli'nin toplam 80 milyon Euro'nun üzerinde vurgun yaptığı belirlendi. Azılı dolandırıcı Chikli'nin İsrail gizli servisi MOSSAD ile ortak hareket ettiği iddia edildi.
Uluslararası dolandırıcı Gilbert Chikli, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan lüks villada yaşıyor.
MEVLÜT YÜKSEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.