Son dakika gelişmesine göre, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklandı.
Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada flaş gelişme
Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklandı.
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