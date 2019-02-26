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  • 26.02.2019 23:44
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 23:44

'ndan polis alımı müjdesi: 15 bin yeni polis alınacak

'ndan polis alımları için haber bekleyenlere müjde geldi. 15 bin yeni polisin alınacağını açıkladı. Soylu açıklamasında "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü 'a vereceğiz." dedi.

Müjde geldi: 15 bin polis alınacak...

Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde ve kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. , 'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

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