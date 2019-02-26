Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.
İçişleri Bakanlığı'ndan polis alımı müjdesi: 15 bin yeni polis alınacak
İçişleri Bakanlığı'ndan polis alımları için haber bekleyenlere müjde geldi. Bakan Soylu 15 bin yeni polisin alınacağını açıkladı. Soylu açıklamasında "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz." dedi.
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