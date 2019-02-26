Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.