

Başkan Erdoğan, son günlerde ortaya çıkan "yeni bir parti kurulacak" iddialarına yönelik konuştu. Erdoğan, bir zamanlar "yol arkadaşı" olan isimlerin yeni parti kuracakları iddiasına yönelik "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli." dedi.







DAVA ADAMI İHANET ETMEZ

Dava adamıysan davana ihanetin olmaması lazım. Çakılı kadrolar olamaz, liderin görevi de budur. Ayrılanlarla bir daha yol yürümek mümkün değil. Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik.. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli.