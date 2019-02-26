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  • 26.02.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 23:18

Başkan Erdoğan'dan "" iddialarına yanıt: "Akıbetleri belli"

Başkan Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir zamanlar "yol arkadaşı" olanların kuracakları iddialarına yönelik konuşan Erdoğan, "akıbetleri belli" dedi.


Başkan Erdoğan, son günlerde ortaya çıkan "yeni bir parti kurulacak" iddialarına yönelik konuştu. Erdoğan, bir zamanlar "yol arkadaşı" olan isimlerin kuracakları iddiasına yönelik "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli." dedi.



DAVA ADAMI İHANET ETMEZ
Dava adamıysan davana ihanetin olmaması lazım. Çakılı kadrolar olamaz, liderin görevi de budur. Ayrılanlarla bir daha yol yürümek mümkün değil. Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik.. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli.

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