Başkan Erdoğan, tecrübe farkını böyle ortaya koydu!

Başkan Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gelen bir soru üzerine CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun "siyasette tecrübe" konusundaki açıklamalarını hedef alarakdedi.İstanbul'daki aday çıkmış diyor ki, 'Erdoğan İstanbul'a aday olduğu zaman ne tecrübesi vardı' diyor. Önce kendine gel sen! Siyasette, özel sektörde yakaladığım tecrübe adeta senin şu anda senin yakaladığını ben o zaman unutmuştum. İstanbul'da ilçe başkanlıklarından tut, il başkanlığına varıncaya kadar bunları yapmışım. Özel sektör, devlet sektörü deneyimim var. Bu iş lafla, dedikodu, iftirayla olmuyor. Eserini ortaya koy, onunla konuşur. Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmışsın. Tamam da ne yapmışsın onu söyle? Neymiş kültür merkezi yapmışsın. Senin kültür merkezin o ilçenin çapında bile değil.