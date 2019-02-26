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Behlül kaçamaz

Kendisini ‘İstihbaratçı Albay’ olarak tanıtan Behlül Akbıyık, ’den cezaevinde yatan 3 kişinin yakınlarından 570 bin lira topladı. Otelde sekreterini taciz edince yakalandı.

Behlül kaçamaz
'da kendini 'istihbaratçı albay' olarak tanıtan Pehlül Akbıyık, sekreter olarak işe aldığı H.E. ile kentteki bir otele yerleşti. Genç kadını zorla alıkoyup taciz etti. Kadının çığlıklarını duyan otel görevlileri, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan ve üzerinden polis ve basın kimlikleri, telsiz, ruhsatsız tabanca çıkan Akbıyık'ın 13 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Akbıyık'ın, tutuklu olan 'cüleri cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle de 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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