Behlül kaçamaz

Amasya'da kendini 'istihbaratçı albay' olarak tanıtan Pehlül Akbıyık, sekreter olarak işe aldığı H.E. ile kentteki bir otele yerleşti. Genç kadını zorla alıkoyup taciz etti. Kadının çığlıklarını duyan otel görevlileri, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan ve üzerinden polis ve basın kimlikleri, telsiz, ruhsatsız tabanca çıkan Akbıyık'ın 13 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Akbıyık'ın, tutuklu olan FETÖ'cüleri cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle de 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Güncel
- 26.02.2019
- Gazete
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