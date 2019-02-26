Jurassic World bu akşam izleyicilerin karşısına çıktı. İzleyiciler filmin başlamasının ardından Jurassic World ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Merak edilen soruların arasında Jurassic World oyuncuları kimler sorusu da yer alıyor. Peki, Jurassic World konusu ne? İşte Jurassic World ile ilgili merak edilen detaylar...

JURASSİC WORLD OYUNCULARI KİMLER?

Jurassic World oyuncuları arasında Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson, Ty Simpkins, B.D. Wong, Judy Greer, Irrfan Khan, Vincent D'Onofrio, Jake Johnson (XVI), Lauren Lapkus, Katie McGrath, Omar Sy, Andy Buckley, James DuMont, Courtney James Clark, Rob Fuller, Brian Tee, Eddie J. Fernandez, Tom Bui, Kelly Washington, Divine Prince Ty Emmecca, Fileena Bahris, Michelle DeVito, Jennifer Rikert Wolski, Christopher Heskey, Rebecca Chulew, Justin Lebrun, Colby Boothman-Shepard, Osvaldo Fernandez, Yvonne Angulo, Moses Munoz, Rebecca Maltby, John L. Armijo, Timothy Eulich, Matty Cardarople gibi isimler yer alıyor.

JURASSİC WORLD KONUSU

Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıradışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar. Ne var ki Jurassic World adındaki bu parkın sahibi Simon Masrani ve yardımcıları için, yıllar içerisinde azalan ziyaretçi sayısı çok büyük bir soruna dönüşür. Bu nedenle ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla riskli bir planı uygulamaya koyarlar. Simon Masrani'nin sahibi olduğu şirket, parktaki dinozorların genlerinden yeni bir dinozor türü yaratmaya karar verir. Ancak bu plan, ada sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak ciddi bir tehditle sonuçlanır.