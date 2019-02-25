Yeni askerlik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? sorusu vatani görevini yapmak için bekleyen milyonlarca genç tarafından merak konusu oldu. Başkan Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını tek tek açıklamıştı. Yeni askerlik sistemi yasasının ne zaman çıkacağıyla ilgili de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan son dakika açıklaması geldi. Mahir Ünal, ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Bakan Akar'ın konuya yönelik yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile hazırlanan yeni askerlik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ve onay safhasındadır. Bu sistemle bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı etkin şekilde karşılanacak, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimine de azami destek sağlanacaktır. Ülke ve millet olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve dışında meydana gelen gelişmeler, 31 Mart seçimlerini çok önemli ve anlamlı bir hale getirmiştir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan yeni askerlik sistemi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalarla bedelli konusunda 'Çıkacak mı, çıkmayacak mı ?' gibi belirsizliklerin ortadan kalkacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Şimdi bu çalışmayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordu ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek. Lise ve altı mezunları için 6 ay artı 6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar.

"İLK ETAPTA 145 BİN KİŞİ BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANACAK"

Başkan Erdoğan, konuya yönelik açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er erbaş kadrosuna geçiş için müracaat edebilecekler. Yurtdışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerliğe gelince, dövizli askerlikle bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. O zaman dövizli askerlikte kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek. Şimdi asıl değişikliğe geliyorum. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı hale getiriyoruz. İkide bir 'Çıkacak mı, çıkmayacak mı ?' böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazanalar bir aylık temel askerlik eğitimlerini ardından terhis edilecekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hürriyet'in haberine göre, Kulislerde bedelli askerlik için yurt dışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miltarının bunun üzerinde olabileceği dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Gündemin en önemli maddelerinden olan yeni askerlik sistemine ilişkin detaylar bu şekilde olurken, yeni sistemin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan son dakika açıklaması geldi. Mahir Ünal, ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' dedi.