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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 10:14

'deki konvoyu 'den görüntülendi

 yönünden ’nin Kamışlı ilçesine gelen konvoyu, ’in ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin'de görüntülendiler! 250 araçlık...

yönünden 'nin Kamışlı ilçesine gelen konvoyu, 'in ilçesinden görüntülendi.



ABD'ye ait üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 250 araçtan oluşan konvoy, dün gece Irak yönünden Suriye'ye girdi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinde görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri, iş makineleri ve damperli kamyonların jeneratör taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

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