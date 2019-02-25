Terör örgütlerine karşı Türk askerinin, yurt içi ve yurt dışında mücadelesi devam ediyor, doğa koşulları da askeri zorlayan diğer etken.
YUMUŞAK KAR ÜZERİNDE ZORLU YÜRÜYÜŞ
Paylaşılan videoda; 1 metrelik yumuşak kar üzerinde yürüyen askerler, güçlük çekiyor. Tek sıra halindeki intikalde devam eden tipinin de görüş mesafesini oldukça düşürdüğü görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.