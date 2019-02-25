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  • 25.02.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 10:13

1 metre kar üzerinde vatan mücadelesinde! O anlar kamera

Türk askerinin, 1 metrelik kar üzerindeki vatan mücadelesine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan videoda; Tek sıra halindeki intikalde devam eden tipinin de görüş mesafesini oldukça düşürdüğü görülüyor.

Terör örgütlerine karşı Türk askerinin, yurt içi ve yurt dışında mücadelesi devam ediyor, doğa koşulları da askeri zorlayan diğer etken.

YUMUŞAK KAR ÜZERİNDE ZORLU YÜRÜYÜŞ
Paylaşılan videoda; 1 metrelik yumuşak kar üzerinde yürüyen askerler, güçlük çekiyor. Tek sıra halindeki intikalde devam eden tipinin de görüş mesafesini oldukça düşürdüğü görüldü.

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