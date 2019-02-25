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  • 25.02.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 22:02

Başkan Erdoğan 'ta Valiliği ziyaret etti

Başkan , 'yı makamında ziyaret etti. Valilik binasına gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Ozan Balcı tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan Tokat'ta Valiliği ziyaret etti

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra burada Belediye Başkanı 'nu da kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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