Başkan Erdoğan Tokat'ta Valiliği ziyaret etti

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, Vali Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, daha sonra burada Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu da kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



