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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 11:05

Sağlık çalışanlarına operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında elebaşı Gülen'in doktoru 'nın eşinin de olduğu 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

'daki Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru 'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu 4'ü aktif görevde, 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı Sağlık Bakanlığı personeli ile özel sağlık çalışanları hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 5'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü aktif çalışan olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin yakalandığı, diğerlerinin yurt dışında olabileceği ifade edildi.

Gözaltı kararı çıkartılan 9 şüpheliden birinin, FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktoru ve örgütün firari tepe yöneticisi Tuncay Delibaşı'nın eşi olduğu öğrenildi.

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