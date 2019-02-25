Amasya'da kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiden 570 bin lira dolandıran şahıs, sekreter olarak işe aldığı kadınla tartışması sonucu karakolluk oldu.
Sekreterinin ifadeleriyle derinleşen sorgusu sonrası 4 kişiyi dolandırdığı saptanan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Pehlül A., adliyeye götürülürken gazetecilerin "Eski albay mısınız" sorusuna "Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım" cevabını verdi.
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