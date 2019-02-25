Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.02.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 10:07

’ci albayım’ diyerek 570 bin lira dolandırdı

'da kendisini ''ci albay' olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiden 570 bin lira dolandıran şahıs adliye çıkışı gazetecilerin, "Albay mısınız?" sorusuna, "Genelkurmay Başkanı'na sorun" yanıtını verdi.

Amasya'da kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiden 570 bin lira dolandıran şahıs, sekreter olarak işe aldığı kadınla tartışması sonucu karakolluk oldu.

Sekreterinin ifadeleriyle derinleşen sorgusu sonrası 4 kişiyi dolandırdığı saptanan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Pehlül A., adliyeye götürülürken gazetecilerin "Eski albay mısınız" sorusuna "Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım" cevabını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleri‘JİTEM’ci albayım’ diyerek 570 bin lira dolandırdı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar