Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekilen belgesel ile beyaz perdeye aktarılacak. Belgeselin sürpriz ismi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan belgesel için bir şiir okudu.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nı yazan şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatı belgesel oluyor. Belgesel, Akif'in vatansever ve mücadeleci kimliğine, edebi kişiliğine ve sosyal hayatına dair bilgiler içeriyor. "Docudrama (yarı belgesel film)" türünde hazırlanan belgeselde çok sayıda tarihçi edebiyatçı ve uzmanın görüşüne yer veriliyor.

ÇOCUKLUĞUNU GEÇİRDİĞİ EVİN ÖYKÜSÜ ANLATILIYOR

Osmanlı belgeleri ve Cumhuriyet dönemi kayıtlarının ışığında Mehmet Akif'in çocukluk yılları gözler önüne seriliyor. Tüm kaynaklarda Ersoy'un Fatih Sarıgüzel Mahallesi'nde doğduğu belirtilmesine rağmen, nüfus kaydında doğum yeri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi yazıyor. Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te geçirdiği çocukluk yıllarını konu alan belgeselde, zaman zaman vatan şairinin hayatından kesitler sunuluyor.

Belgeselde onun vatansever ve mücadeleci kimliğinin yanı sıra edebi kişiliğine ve sosyal hayatına dair pencereler açılıyor. Bayramiç'te halihazırda müze olarak faaliyet gösteren çocukluğunu geçirdiği evin öyküsü anlatılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELGESEL İÇİN ŞİİR OKUDU

Belgeselin en büyük sürprizi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mehmet Akif Ersoy'a ait "Sessiz Yaşadım" şiirini belgesel için özel olarak okuması oldu.

"Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince

Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir.

Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,

Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?"

AKİF'İN ÇOCUKLUĞU DRAMA OLARAK CANLANDIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiir okuduğu görüntülerde, Mehmet Akif Ersoy'un Bayazıt Camii'ne tahta tabut içinde gelen naaşı yer alıyor. TRT Haberde yer alan habere göre; belgeler, röportajlar, gerçek mekanlardan faydalanarak hazırlanan belgeselde Akif'in çocukluğu drama olarak canlandırıldı.

SENARYOSU GAZETECİ ÖMER ERBİL'E AİT

Yönetmenliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı, yapımcılığını Ehl-i Hayal filmin üstlendiği belgeselin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil yazdı. Hazırlanan belgesele Bayramiç Belediyesi de destek oldu.