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  • Son Güncelleme: 25.02.2019 18:07

Genel Başkanı Aksakal'dan 'na sert sözler: Yüzsüz, hadi oradan!

Genel Başkanı , partisinin 'nin oylarını böldüğüne yönelik iddialara ilişkin, "Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, lerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan." diyerek sert çıktı.

, partisinin Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen " Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Konuşmasına toplantıya katılanları selamlayarak başlayan Aksakal, seçimlerine yapılamayan muhalefeti ele almak ve 2023'te cumhurbaşkanlığını kazanmak için girdiklerini söyledi.

ÇAPSIZ, ÇIKARCI, KAVGACI​

DSP'nin AK Parti'ye seçim kazandıracağına yönelik iddialara tepki gösteren Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

İstikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan. Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı? Ne zaman geçirdiniz zimmetinize bu oyları? 31 Mart seçimleri mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir."

BU YAPTIĞIN ADALET Mİ?
Aksakal, "bölen" sözlerinden usandıklarını vurgulayarak, "'dan 'a kadar yürüyüş yaptın 'hak, hukuk, adalet' diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter. Yenimahalle'de, Çankaya'da aday çıkarmadık, hiç bundan bahsetmiyorsunuz ama değil mi o işinize geliyor çünkü. Keyfiniz yerinde." dedi.

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