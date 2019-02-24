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  • Son Güncelleme: 24.02.2019 22:24

ihanette tam gaz! , Şişli'de adayı 'i destekleyecek

'nda mızrak çuvala sığmıyor! Millete olan korkularından ittifakı örtbas etmeye çalışan, ortak adaylarının afişlerinde parti logolarını saklayan ve 'nin birçok il ve ilçede işbirliği ortaya çıkıyor...

Zillet İttifakı ihanette tam gaz!
Her seçim öncesi olduğu gibi, yerel seçimleri öncesi de ihanet şebekeleri kümelenmeye başladı! Millete olan korkularından ile içinde bulunduğu işbirliğini örtbas etmeye çalışan sözde Atatürkçü , birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile omuz omuza vermiş durumda.

CHP ŞİŞLİ'DE DE HDPKK İLE EL ELE!
Birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile el ele veren sözde Atatürkçü CHP, Şişli'de de ihaneti sürdürdü. HDP İlçe Başkanı yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Şişli adayı 'i destekleyeceklerini açıkladı.

TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK RESMİ ÖNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI
İhanet sözleşmesinin yapıldığı salonda Atatürk resmi ve Türk bayrağı detayı da dikkatlerden kaçmıyor. Her fırsatta Atatürk'ü siyasetine malzeme yapan CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin, HDP ilçe başkanının Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı önünde yaptığı terör propagandasına ise sessiz kaldı.

KÜRDİSTAN DİYE BAĞIRANLARLA EL ELE!
Öte yandan HDP ilçe başkanının yaptığı skandal konuşmada "Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız" demesi ve Türkiye'yi "Kürdistan tarafı ve Türkiye tarafı" olarak ikiye ayırdığı dikkatlerde kaçmıyor. CHP adayı Muammer Keskin'in ise bu skandal açıklamalar karşısında rahatsız olmaması ihaneti gözler önüne seriyor...


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