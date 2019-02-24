Her seçim öncesi olduğu gibi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi de ihanet şebekeleri kümelenmeye başladı! Millete olan korkularından HDP ile içinde bulunduğu işbirliğini örtbas etmeye çalışan sözde Atatürkçü CHP , birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile omuz omuza vermiş durumda.

Birçok il ve ilçede PKK'nın uzantısı HDP ile el ele veren sözde Atatürkçü CHP, Şişli'de de ihaneti sürdürdü. HDP İlçe Başkanı yaptığı açıklamada 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin 'i destekleyeceklerini açıkladı.İhanet sözleşmesinin yapıldığı salonda Atatürk resmi ve Türk bayrağı detayı da dikkatlerden kaçmıyor. Her fırsatta Atatürk'ü siyasetine malzeme yapan CHP'nin Şişli adayı Muammer Keskin, HDP ilçe başkanının Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı önünde yaptığı terör propagandasına ise sessiz kaldı.

Öte yandan HDP ilçe başkanının yaptığı skandal konuşmada "demesi ve Türkiye'yiolarak ikiye ayırdığı dikkatlerde kaçmıyor. CHP adayı Muammer Keskin'in ise bu skandal açıklamalar karşısında rahatsız olmaması ihaneti gözler önüne seriyor...TAKVİM.COM.TR