CHP'li Maltepe Belediye Başkanı olan ve 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde de Maltepe'den aday gösterilen Ali Kılıç'ın Ocak ayı içerisinde söylediği "Maltepe'nin tapu sorununu çözdük" sözleri yalan çıktı.

Bölgenin yaklaşık 40 yıldır en büyük problemlerinden biri olan ve Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerini yakından ilgilendiren sorunla ilgili Ali Kılıç, "Göreve ilk geldiğimizde vermiş olduğumuz bir sözü, bir taahhüdü yerine getirmiş olmanın mutluluğu ve onuruyla karşınızdayım." sözlerini söylemişti. Evlerin tapularının vatandaşa dağıtılacağını da açıklayan Ali Kılıç'ın bu vaatlerinin yalan çıkmasının ardından bölgede yaşayan bazı vatandaşların evlerine haciz geldi.

Haciz sonrası soluğu Maltepe Belediyesi'nde alan vatandaşlar Başkan Ali Kılıç'a yoğun tepki gösterdi. Belediye önünde toplanan kalabalık CHP'li başkandan hesap sormak istedi. Başkan Ali Kılıç ise vatandaşların karşısına çıkmayarak, gösteri yapan kişiler hakkında "Maltepeli değil, provokatörler" sözlerini sarf etti. Bunun üzerine ortam biraz daha gerginleşirken, vatandaşlar yaşanan bu olaylarının hesabının sandıkta sorulacağını bildirdi.

ARAZİLER HACİZLİ ÇIKTI

Akrabalarının ani zenginleşmesiyle gündeme gelen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın "tapu sözü" verdiği arsalar belediyenin borçları yüzünden hacizli çıktı. Kılıç'ın vaatte bulunduğu 3 mahalledeki 1107 parsel arsaya belediyenin borçları yüzünden icra konuldu. 30 milyon lira borçla devraldığı Maltepe Belediyesi'ni 550 milyon lira borca sokan Kılıç, meydan meydan dolaşarak, ilçedeki tapu sorununu çözme vaadinde bulunmuş, belediye arazilerindeki vatandaşa tapu verileceğini öne sürmüştü. Ortaya çıkan belgeler, Kılıç'ın tapu vereceğini iddia ettiği arazilerin belediyenin borçları yüzünden haczedildiğini ortaya koydu.

4 MİLYON 25 MİLYON OLDU

Maltepe Belediyesi'nin uzun yıllar temizlik işlerini yapan Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri A.Ş. 4 milyon TL alacağı için 2013 yılında belediyeyi icraya verdi. 2014 yılında Ali Kılıç'ın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte temizlik işlerini Altaş yapmaya devam ederken, bu süre içerisinde belediyenin firmaya olan borcu 25 milyon TL'ye kadar çıktı. Belediyeden alacaklarını tahsil edemeyen temizlik firması birçok kez mahkemeye başvurarak belediyeyi icraya verdi.