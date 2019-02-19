DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinden istifa edenlerin DSP'den aday olmasına yönelik 'Etik değil' şeklindeki sözleriyle, DSP'nin ittifak önerisini kabul etmediğine yönelik iddialarını yanıtladı. CHP ve Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklenen Aksakal şöyle konuştu:
(CHP'nin ittifak önerdiği iddiası...) Yalan, Salıcı ve Torun gelip çay içip gittiler, ittifak önerisi getirmediler.
(DSP'ye suçlamalar...) Kendi çaresizliklerini, başarısızlıklarını kapatmak için DSP'yi suçluyorlar, büyük bir telaşın içindeler.
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, DSP'li belediye başkanıyken CHP'ye geçmedi mi, Yılmaz Büyükerşen yine öyle DSP'liyken CHP'ye geçmedi mi, bunlar etik miydi?
CHP'den her istifa edip geleni alıyor değiliz. Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Kocadon gelmek istedi almadık.
CHP'den istifa ederek DSP'den aday olanlar, nereye gideceklerdi. PASOK'a mı?
EVRİN GÜVENDİK
(CHP'nin ittifak önerdiği iddiası...) Yalan, Salıcı ve Torun gelip çay içip gittiler, ittifak önerisi getirmediler.
(DSP'ye suçlamalar...) Kendi çaresizliklerini, başarısızlıklarını kapatmak için DSP'yi suçluyorlar, büyük bir telaşın içindeler.
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, DSP'li belediye başkanıyken CHP'ye geçmedi mi, Yılmaz Büyükerşen yine öyle DSP'liyken CHP'ye geçmedi mi, bunlar etik miydi?
CHP'den her istifa edip geleni alıyor değiliz. Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Kocadon gelmek istedi almadık.
CHP'den istifa ederek DSP'den aday olanlar, nereye gideceklerdi. PASOK'a mı?
EVRİN GÜVENDİK
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dsp ye geçenler vatanını sevenler pkk lı chp de durulurmu
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