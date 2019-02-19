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'den 'ye salvosu

’nin tepki gösterdiği Genel Başkanı , sert cevap verdi: CHP’den istifa ederek partimize geçenleri ve bizi eleştiriyorlar. Bu isimler nereye gidecek, ’a mı?

PASOK salvosu
DSP Genel Başkanı , Genel Başkanı 'nun, partisinden istifa edenlerin 'den aday olmasına yönelik 'Etik değil' şeklindeki sözleriyle, DSP'nin ittifak önerisini kabul etmediğine yönelik iddialarını yanıtladı. CHP ve Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklenen Aksakal şöyle konuştu:



(CHP'nin ittifak önerdiği iddiası...) Yalan, Salıcı ve Torun gelip çay içip gittiler, ittifak önerisi getirmediler.
(DSP'ye suçlamalar...) Kendi çaresizliklerini, başarısızlıklarını kapatmak için DSP'yi suçluyorlar, büyük bir telaşın içindeler.
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, DSP'li belediye başkanıyken CHP'ye geçmedi mi, yine öyle DSP'liyken CHP'ye geçmedi mi, bunlar etik miydi?



CHP'den her istifa edip geleni alıyor değiliz. Belediye Başkanı Kesimoğlu, Belediye Başkanı Kocadon gelmek istedi almadık.
CHP'den istifa ederek DSP'den aday olanlar, nereye gideceklerdi. 'a mı?

EVRİN GÜVENDİK

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ihsan ihsan

dsp ye geçenler vatanını sevenler pkk lı chp de durulurmu

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cevapla 19.02.2019 09:57
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