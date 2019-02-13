CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler için aday gösterdiği isimler, partilileri isyan ettirdi. Teşkilatlarda tansiyon yükseldi. İstifalar ve tepki açıklamaları birbirini izledi. Partilerinde yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa Cingöz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon partisinden istifa etti.
İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, aday belirleme tercihlerine tepki gösterdi. Eleştirilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi eş, dost, akraba partisi haline getirdiği belirlendi. Ankara Etimesgut'ta avukatı Celal Çelik'i aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Okan Konuralp'in de Erdem Gül'ün aday gösterildiği Adalar Belediyesi'nden Meclis üyeliğine aday olduğu kaydedildi.
MALTEPELİLER YOLLARA DÖKÜLDÜ
CHP'de istifa depremi sürerken Maltepe'deki kriz sona ermedi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren CHP'li bir grup, isyan bayrağını çekti. Partililerin Ankara yürüyüşü beşinci gününde de devam etti.
EVRİN GÜVENDİK
İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, aday belirleme tercihlerine tepki gösterdi. Eleştirilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi eş, dost, akraba partisi haline getirdiği belirlendi. Ankara Etimesgut'ta avukatı Celal Çelik'i aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Okan Konuralp'in de Erdem Gül'ün aday gösterildiği Adalar Belediyesi'nden Meclis üyeliğine aday olduğu kaydedildi.
MALTEPELİLER YOLLARA DÖKÜLDÜ
CHP'de istifa depremi sürerken Maltepe'deki kriz sona ermedi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren CHP'li bir grup, isyan bayrağını çekti. Partililerin Ankara yürüyüşü beşinci gününde de devam etti.
EVRİN GÜVENDİK
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