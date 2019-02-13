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'nun aday gösterdiği isimler partilileri isyan ettirdi

’de ok yaydan çıktı. , yakınlarını öne çıkardı. Avukatı ’i Etimesgut’tan belediye başkan adayı, basın danışmanı ’i de Adalar’dan meclis üyesi adayı yaptı.

Ok artık!
CHP lideri Kemal 'nun yerel seçimler için aday gösterdiği isimler, partilileri isyan ettirdi. Teşkilatlarda tansiyon yükseldi. İstifalar ve tepki açıklamaları birbirini izledi. Partilerinde yeniden aday gösterilmeyen 'li Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı Mustafa Cingöz ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon partisinden istifa etti.



İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, aday belirleme tercihlerine tepki gösterdi. Eleştirilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi eş, dost, akraba partisi haline getirdiği belirlendi. Etimesgut'ta avukatı Celal Çelik'i aday gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Okan Konuralp'in de Erdem Gül'ün aday gösterildiği Adalar Belediyesi'nden Meclis üyeliğine aday olduğu kaydedildi.




LİLER YOLLARA DÖKÜLDÜ
CHP'de istifa depremi sürerken Maltepe'deki kriz sona ermedi. Maltepe Belediye Başkanı 'ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren CHP'li bir grup, isyan bayrağını çekti. Partililerin Ankara yürüyüşü beşinci gününde de devam etti.

EVRİN GÜVENDİK

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