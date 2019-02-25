Başkan Erdoğan: İttifak devrimi yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu:
Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı, 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor.
Bu İYİ Parti nasıl oluyor da ülkeyi bölenlerle beraber yürüyor. Batı'da da 'AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız' diyor. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz.
Türkiye'de siyasi partiler eskiden seçimler yapıldıktan sonra ittifak kurardı. Biz Türkiye'de her alanda olduğu gibi bu alanda da devrim yaptık. İttifakları seçim öncesine aldık. AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Şu anda CHP kiminle ittifak halinde? Bu CHP İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Kongrelerinde bayraklarımızı asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla birlikte yürüyor.
Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle birlikte yol yürüdüğünü biliyor, görüyor, kararını ona göre veriyor. Türkiye'yi bu noktaya, ülkemizin son 5-6 yılda yaşadığı hadiseler kaçınılmaz olarak getirmiştir. Yönetim sistemimizin değişmesi bu sürecin bir neticesidir.
TAZMİNATLAR MEHMETÇİK'E
Erdoğan, "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır. Yalanları, iftiraları yüzünden bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Bende ne yapacağım. Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım" dedi.
ŞENTOP TBMM BAŞKANI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle istifasının ardından, yeni başkan dün seçildi. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 3. turda 336 oy alarak yeni TBMM Başkanı oldu. Şentop, "Çalışmalarımı adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yürüteceğim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.