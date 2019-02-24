AHaber CANLI YAYIN



Kayseri, gönüller şehri Kayseri. Dağı ile, bağı ile, türküsü ile, sanayisi ile, insanı ile Türkiye'nin iftiharı Kayseri. Şairlerin, sultanların şehri Kayseri. Dünyanın gelmiş gecmiş en büyük mimarlarından Koca Sinan'ın şehri Kayseri.

31 Mart'ta daha iyi olacak mıyız Kayseri? Kayseri, 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Kayseri, 31 Mart'ta bir kez daha memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Bu birliğimiz, bu beraberliğimiz Zillet İttifakı'nı çökertecek. Onları nasıl terör örgütünün açtığı çukurlara gömdüysek şimdi de sandığa gömmeye hazır mıyız?

Bugüne kadar Kayseri'ye 26 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 4633 adet yeni derslik kazandırdık. Kayseri'ye 3.devlet üniversitesini kurduk.



"ÖĞREN DE GEL"

Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. Dersini iyi çalış öğren de öyle gel. Millet Bahçesi içine Millet Kıraathanesi yapacağız. 24 saat açık olacak gençler gelecek ders çalışacak. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere Kayseri'ye 45 tesis yaptık.

Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Kayseri'ye şuana kadar 26 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 4633 adet yeni derslik kazandırdık. Kayseri'ye 3.devlet üniversitesini kurduk. Millet Bahçesi'nin içine bir de millet kıraathanesi yapacağız. Buraya da gençlerimiz gelecek. 24 saat tüm gençlere açık. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere Kayseri'ye 45 tesis kazandırdık. Kayseri şehir hastanemiz 1607 yatak kapasiteli. Benim vatandaşlarım bu güzel hastanelere layık.