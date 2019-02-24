Engin Ardıç bügünkü yazısında AK Parti'den ayrılarak parti kurmaya çalışan isimlerin planlarıyla ilgili yeni bilgiler verdi. Ardıç'ın aktardığına göre yeni kurulacak oluşum bir değil iki partiden oluşuyor. İşte Engin Ardıç'ın "Üç adet yeni Latif Şener" geliyor isimli yazısı...
Üç adet yeni Latif Şener geliyor
Engin Ardıç bugünkü yazısında daha önce "hazırlıklarını" duyurduğu AK Parti'ye karşı kurulmaya çalışılan siyasi oluşuma ilişkin yeni bilgiler verdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. Ardıç'ın aktardığına göre yeni kurulacak oluşum bir değil iki partiden oluşuyor. İşte Engin Ardıç'ın "Üç adet yeni Latif Şener" geliyor isimli yazısı...
Engin Ardıç bügünkü yazısında AK Parti'den ayrılarak parti kurmaya çalışan isimlerin planlarıyla ilgili yeni bilgiler verdi. Ardıç'ın aktardığına göre yeni kurulacak oluşum bir değil iki partiden oluşuyor. İşte Engin Ardıç'ın "Üç adet yeni Latif Şener" geliyor isimli yazısı...
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