Yeni partinin arkasında kim var?

Engin Ardıç bugünkü yazısında daha önce "hazırlıklarını" duyurduğu siyasi oluşuma ilişkin yeni bilgiler verdi ve çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar...Hani Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu parti kuracaklar demiştik ya...

Düzeltiyoruz: Ali Babacan'a kurduracaklarmış.

Bunda şaşılacak bir şey yok. Abdullah Gül için artık bir yaşama biçimi haline gelen "öne çıkmama" çekingenliğinin mükemmel bir tezahürü.

Hem açık açık "Tayyip Erdoğan'a karşıyım" demeye korkacaksın, hem de gizli kapaklı iş çevireceksin... Adama gülerler.



