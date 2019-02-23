İstanbul' da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle seferlerde aksamalar oldu. İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY'nin, Bakü, Aşkabat ile İzmir ve Adana seferleri iptal edildi..
İstabul Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli; 4 sefer iptal
Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hatlarda toplam 4 seferi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
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