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  • 24.02.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 20:26

Bakan Albayrak'tan Şentop'a tebrik mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabı üzerinden 29. Başkanı seçilen 'a tebrik mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'tan Şentop'a tebrik mesajı

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, " 29. Başkanı seçilen Sayın 'u tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

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