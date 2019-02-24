Diyanet’ten kök hücre bağışı çağrısı: Sevaptır

Türkiye, ilik nakli bekleyen Öykü Arin Yazıcı için kenetlendi. İzmirli 3.5 yaşındaki Öykü, 3 ay önce lösemiye yakalandığını öğrendi. Hastalığı ilerledi. Tek çaresi ilik nakliydi. Küçük çocuk için seferberlik ilan edildi. 76 ilde ve 12 ülkede "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası düzenlendi. Vatandaşlar kan vermek için adeta sıraya girdi. TAKVİM'e yüzlerce mektup gönderen kader mahkumları da "Biz de donör olmak istiyoruz" dedi. 2 ay gibi kısa sürede 100 binden fazla kişinin kök hücre bağışçısı olduğu bildirildi. Ancak Öykü için hala uygun ilik tespit edilemedi.
Bağışlar ise çok sayıda hastaya umut verdi. İlik nakli olmak için 20 günü kalan Öykü için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da harekete geçti. Erbaş, tedavisi için Antalya'ya giden Öykü ve ailesini ziyaret etti. Öykü için kök hücre bağışı çağrısı yapan Erbaş, "Biz Öykü Arin ve diğer hastalarımız için çaba gösteriyoruz. Buradan millete çağrıda bulunuyorum. Embriyonik kök hücre hariç, kök hücre bağışlamak sevaptır.
Hiçbir sakıncası yoktur. 150 bin personelimiz bulundukları mahallelerde, görev yaptıkları her yerde kök hücre bağışının sevap olduğunu anlatıyorlar. İnşallah Öykü ve onun gibi organ bağışı bekleyen hastalarımız şifa bulurlar, sağlıklarına kavuşurlar. Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Erbaş, bu hafta cuma hutbesinde de bu konuyu anlatabileceklerini söyledi.
Anne Eylem Yazıcı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kök hücre bağışı konusundaki çağrısını çok önemsediklerini belirtti.
Bağışlar ise çok sayıda hastaya umut verdi. İlik nakli olmak için 20 günü kalan Öykü için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da harekete geçti. Erbaş, tedavisi için Antalya'ya giden Öykü ve ailesini ziyaret etti. Öykü için kök hücre bağışı çağrısı yapan Erbaş, "Biz Öykü Arin ve diğer hastalarımız için çaba gösteriyoruz. Buradan millete çağrıda bulunuyorum. Embriyonik kök hücre hariç, kök hücre bağışlamak sevaptır.
Hiçbir sakıncası yoktur. 150 bin personelimiz bulundukları mahallelerde, görev yaptıkları her yerde kök hücre bağışının sevap olduğunu anlatıyorlar. İnşallah Öykü ve onun gibi organ bağışı bekleyen hastalarımız şifa bulurlar, sağlıklarına kavuşurlar. Biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Erbaş, bu hafta cuma hutbesinde de bu konuyu anlatabileceklerini söyledi.
Anne Eylem Yazıcı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kök hücre bağışı konusundaki çağrısını çok önemsediklerini belirtti.
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