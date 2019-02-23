Başkan Erdoğan: ABD bunu bize nasıl izah edecek?

Başkan Erdoğan, özel bir TV kanalının canlı yayınında 31 Mart Yerel Seçimlerine ve gündeme dair soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, ABD'nin terör örgütlerine yapmış olduğu yardımı gözler önüne seren film ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Defaatle bunları söylemiş olmamıza rağmen Amerika'dan 23 bin civarında TIR ve kamyon Suriye'nin kuzeyine, mühimmat, araç-gereç, birçok silah getirmiş olmasının izahı ne olacak? Bunu bize nasıl izah edecekler?" ifadelerine yer verdi.



İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan o klip



Videoda YPG ve PKK'nın arasındaki bağ hazırlanan görsellerle belirtildi. Terör örgütünün diğer ülkelerde farklı isimlerle faaliyet gösterdiğinin altı çizildi.