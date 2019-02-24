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, hastalığının çaresini psikiyatrde arıyor!

, altı okun altını oydu. 9 in 9'unda da yok oldu! Seçmen partiden soğudu. Yöneticiler ise iki psikiyatr çağırıp hem hastalığı hem de çaresini sordu...

Ana muhalefet, kendine muhalefet etmekten ileri gidemedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi her de yenildi. Hem seçmen hem yöneticiler bunalıma girdi! Türkiye Psikiyatri Derneği'ne gitti. Eski vekil Barış Yarkadaş, şunları söyledi:
yönetimi 'Küskün seçmeni' geri kazanmak için 'nden destek istedi. Uzmanlar da Genel Merkez'de 2 kez brifing verdi.

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