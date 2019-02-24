Ana muhalefet, kendine muhalefet etmekten ileri gidemedi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi her seçimde yenildi. Hem seçmen hem yöneticiler bunalıma girdi! Türkiye Psikiyatri Derneği'ne gitti. Eski vekil Barış Yarkadaş, şunları söyledi:
CHP yönetimi 'Küskün seçmeni' geri kazanmak için Psikiyatri Derneği'nden destek istedi. Uzmanlar da Genel Merkez'de 2 kez brifing verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.